A confermare ulteriormente la notizia trapelata in queste ultime ore è stata la premier, che al termine della riunione con il presidente della NATO Stoltenberg ha annunciato: “Vorrei ringraziare la nostra intelligence, il sottosegretario Mantovano e il Ministro degli Esteri per il grande lavoro silenzioso fatto per riportare a casa Alessia”. Secondo quanto riportato da diversi media italiani, a sbloccare la trattativa diplomatica per la liberazione di Alessia sarebbe stata una telefonata avvenuta qualche giorno fa tra il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, e quello iraniano, Hossein Amirabdollahian.. Giunta nel carcere di Evin, dove solitamente vengono portati i dissidenti politici, Alessia contattò immediatamente i suoi genitori a Roma: “Stava chiedendo aiuto e ci siamo mossi subito con la Farnesina. Abbiamo anche contattato l’ambasciata italiana a Teheran.” racconta il padre di quella notte di terrore.Poco prima dell’arresto, Alessia aveva ribadito il proprio desiderio di tornare in Pakistan per sostenere le popolazioni colpite dalle forti alluvioni; la ragazza, infatti, è “solita viaggiare all’estero e conoscere usi e costumi delle varie zone del mondo. Si è sempre adattata alle tradizioni e gli obblighi di ciascun paese in cui si è trovata.” - ha continuato il padre nel suo racconto.“Siamo davvero contenti che l’incubo di Alessia sia finito e speriamo torni in Italia il prima possibile.”. In seguito, un importante monito per il governo italiano e non solo: “Il suo rilascio è però l’unica buona notizia uscita dall’Iran da due mesi a questa parte. Chiedo pertanto al governo italiano di tenere d’occhio la situazione dei diritti umani in Iran, poiché è arrivata ad un punto molto pericoloso: basti pensare che nelle ultime settimane sono stati uccisi più di 250 manifestanti”.