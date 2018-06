Ultima giornata della fase a gironi di Russia 2018 anche per il gruppo B. Alle 20 sono andate in scena le due gare decisive per stabilire le qualificate agli ottavi di finale, che sono come da pronostico Spagna e Iran, ma al termine di una serata con mille emozionie capovolgimenti di fronte. Il Portogallo di Fernando Santos impatta 1-1 contro l'Iran del portoghese Carlos Queiroz, con le reti di Quaresma su splendida trivela e il pari su rigore al 90' concesso per fallo di mano di Cedric e realizzato da Ansarifard, e si qualifica agli ottavi, dove ad attenderlo c'è l'Uruguay primo del girone A ma con enorme sofferenza. I lusitani chiudono infatti al secondo posto del girone, a pari merito con la Spagna (che trova la Russia) per punti e differenza reti ma con meno reti realizzate (6-5 contro 5-4), mentre Iran e Marocco tornano a casa. Match tirato tra asiatici ed europei: Ronaldo fallisce infatti il rigore della tranquillità, concesso col VAR per un fallo di Ezatolahi, e getta al vento la possibilità di diventare capocannoniere a quota 5. Nel finale CR7 si fa prendere dal nervosismo e viene ammonito col VAR per un colpo a un difensore iraniano, prima del rigore per gli asiatici concesso sempre col VAR. Asiatici che salutano la competizione ma a testa alta: nel finale infatti Taremi fa tremare il Portogallo, con un tiro che si spegne sull'esterno. Avesse fatto gol, CR7 sarebbe stato eliminato. I campioni d'Europa in carica hanno una storia positiva contro le squadre della confederazione asiatica, avendo vinto sette delle dieci partite contro di loro (7 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). Due di queste vittorie sono arrivate contro l'Iran. Il Portogallo ha vinto dieci delle ultime 12 partite ai Mondiali. L'Iran ha uno score di 17 vittorie, 18 pareggi, 30 sconfitte, nelle 64 partite giocate contro squadre UEFA.