Dopo il successo nella sfida delle 14 del Portogallo sul Marocco grazie a una rete del solito Cristiano Ronaldo, si conclude il secondo turno del gruppo B con il match tra le altre due formazioni del girone, l'Iran e la Spagna, in programma alle 20 alla Kazan Arena.



La formazione guidata da Hierro va a caccia dei primi tre punti dopo il cocente pari rimediato nel finale della sfida d'esordio contro il Portogallo. Un 3-3 pirotecnico in cui gli spagnoli sono riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale prima di subire il ritorno dei lusitani con un calcio di punizione di Ronaldo a pochi istanti dal 90'. Di fronte l'Iran di Queiros, che a sorpresa ha superato nella prima sfida il Marocco, conquistando la seconda vittoria nella storia dei Mondiali (la prima risale alla Coppa del Mondo del 1998 contro gli Stati Uniti). Si tratta del primo confronto in assoluto tra Iran e Spagna.