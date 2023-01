Una presa di posizione forte, per dire basta, una volta per tutte. Quella di Mehdi, attaccante del Porto, con il quale ha segnato 67 gol in 120 partite, e dell'Iran, del quale ha difeso i colori al Mondiale in Qatar. "ha scritto su twitter la star del Team Melli, in riferimento all'impiccagione di altri due manifestanti, Mohammed Mehdi Karami, 21 anni, e Mohammad Hosseini, 39 anni, uccisi all'alba di sabato dopo essere stati accusati di aver partecipato all'omicidio di un paramilitare basij in un processo lampo in cui - denunciano gli avvocati - non sono stati garantiti i più elementari diritti della Difesa.Parole dure, a scriverle un giocatore checome scrive Repubblica all'inizio di novembre, con le proteste in corso, diversi giornali governativi avevano pubblicato orgogliosi le foto di suo padre mentre partecipava a una manifestazione a sostegno del governo.chiedendo che la politica venisse lasciata fuori dallo sport. Quando il calciatore curdo Voria Ghafouri è stato arrestato perché si era schierato con i manifestanti, né lui né altri giocatori della nazionale l'hanno difeso.Intanto il calciatore Amir Nasr-Azadani è stato condannato a un totale di 26 anni di prigione (5+5+16) per assembramento e cospirazione che hanno portato a crimini contro la sicurezza nazionale e per il coinvolgimento nell'uccisione di tre agenti di sicurezza, tra cui due membri volontari della milizia Basij, durante le proteste a Isfahan il 16 novembre scorso.