Iraq, i giornalisti tentano di aggredire il ct dopo l’eliminazione dalla coppa d’Asia

Una coda polemica culminata con un gesto che rasenta la follia. L’Iraq è stato eliminato a sorpresa dalla coppa d’Asia per mano della meno quotata Giordania. A fine partita, nel corso della consueta conferenza stampa, diversi giornalisti iracheni si sarebbero alzati dalle proprie postazioni per cercare di aggredire ct Jesus Casas accusandolo di essere più impegnato nel rilasciare interviste ai media spagnoli durante il torneo e di non essersi concentrato sulla competizione.