Un'autentico show, sullo stile di quelli ben più famosi messi in scena dal noto brand Victoria's Secret. Anche l'italianissimo brand di intimo Intimissimi da qualche anno ha scelto di spettacolarizzare le proprie sfilate per la presentazione delle collezioni autunno-inverno e primavera-estate. E negli ultimi giorni lo show autunnale, l'#IntimissimiShow è andato in scena a Verona e ha visto come protagoniste assolute due vecchie e attuali conoscenze del nostro calcio.



La star assoluta è stata Irina Shayk, storica ex di Cristiano Ronaldo che ha mostrato un fisico da urlo sfilando anche con un body vedo/non vedo da infarto. Splendida in passerella anche Viky Varga, attuale compagna di Graziano Pellè(presente all'evento). Ecco gli scatti durante la sfilata e le loro foto nella nostra gallery.