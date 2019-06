Il noto portale di Gossip Page Six ha sganciato in questi giorni una bomba clamorosa: Irina Shayk è vicinissima a tornare di nuovo single. La storica ex dell'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è a un passo dal porre fine anche alla relazione con l'attuale compagno l'attore Bradley Cooper.



I rumors dopo la realizzazione del film "A star is born" con Lady Gaga si sono moltiplicati e i due sono stati visti a cena fuori insieme senza rivolgersi praticamente mai la parola. La coppia non ha voluto né confermare né smentire alimentando così il gossip. E la bellissima Irina potrebbe quindi tornare presto sulla piazza. Ecco le sue foto più belle nella nostra gallery.