Il suo rapporto o meglio le sue relazioni con il mondo del pallone sono ormai datate alla celebre storia con Cristiano Ronaldo, ma non per questo Irina Shayk, la stupenda top model russa, ha smesso di deliziare tanti fan del nostro calcio.



Anzi, con uno dei suoi ultimi set fotografici in lingerie per una nota casa di moda si è mostrata ancora con una forma fisica illegale in quasi tutti gli stati al mondo. Eccola più sexy che mai nella nostra gallery.