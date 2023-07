Ci ha pensato il Daily Mail a regalare al pubblico il gossip dell'estate: Tom Brady, ex stella del football americano, avrebbe iniziato una relazione con Irina Shayk. Il quarterback, reduce dal divorzio ad ottobre con Gisele Bündchen dopo 13 anni di matrimonio, è stato pizzicato in auto in compagnia della supermodella russa, ex di Cristiano Ronaldo e di Bradley Cooper, mentre le accarezzava teneramente il viso. Brady sarebbe stato visto a Los Angeles mentre andava a prendere la Shayk, per poi portarla nella sua casa: un percorso ripetuto più volte negli ultimi giorni. E intanto, sui suoi profili social, l’ex fiamma di CR7 non smette di regalare scatti mozzafiato. Eccola nella nostra gallery.