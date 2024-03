Irlanda-Belgio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming, le alternative a Lukaku

La corsa a Euro 2024 è iniziata e la sosta per le nazionale proporrà diverse amichevoli fra cui Irlanda-Belgio con calcio d'inizio alle 18 di sabato 23 marzo 2024 all'Aviva Stadium di Dublino. I Diavoli Rossi che saranno senza l'affaticato Lukaku, si sono qualificati e sono stati inseriti nel Gruppo E con Slovacchia, Romania e la vincente del playoff di Lega B della Nations League. L'Irlanda, invece, non è riuscita a qualificarsi finendo dietro a Francia e Olanda nel gruppo B di qualificazione.



IRLANDA-BELGIO CANALE TV E STREAMING

• Partita: Irlanda-Belgio

• Data: sabato 23 marzo 2024

• Orario: 18.00

• Canale TV: /

• Streaming: /



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Per Irlanda-Belgio, calcio d'inizio all'Aviva Stadium di Dublino a partire dalle ore 18.00 di sabato 23 marzo non è stata fin qui annunciata una trasmissione in diretta tv. Di conseguenza la gara non sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc.



PROBABILI FORMAZIONI

IRLANDA (3-4-2-1): Bazunu; O'Shea, Scales, Collins; Doherty, Cullen, Smallbone, Brady; Knight, Idah; Ferguson. Ct. O'Shea

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda. Ct. Martinez