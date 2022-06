Questi i 22 in campo per la prima gara odierna di Nations League, tra Irlanda del Nord e Cipro nella Lega C:



Irlanda del Nord: Carson; Spencer, Ballard, Evans, Brown; Lavery, McNair, Davis, Charles, McMenamin; Lafferty.



Cipro: Christodoulou; Artymatas, Gogic, Laifis; Pittas, Tzionis, Kastanos, Kyriakou, Panagiotou; Christofi, Kakoulli.