Di seguito le formazioni di Irlanda del Nord-Slovenia, 8ª giornata del Gruppo H di qualificazione a Euro 2024. Tra gli "italiani" in campo si segnalano l'udinese Bijol, il sampdoriano Stojanovic e il pisano Mlakar tra i titolari. In panchina il parmense Turk:



IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Hume, Toal, Evans, Lewis; Charles; Smyth, Lyons, Thompson, Taylor; Magennis. All. O'Neill

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karniczik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. All.Kek.