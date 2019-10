Irlanda-Italia a Dublino è una gara valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21. I padroni di casa sono in testa alla classifica a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 partite giocate. Dopo aver vinto all'esordio, gli azzurrini devono fare a meno di Zaniolo, convocato da Mancini in nazionale maggiore. Nicolato ha un dubbio di formazione sul centravanti fra Cutrone e Pinamonti.



PROBABILI FORMAZIONI

Irlanda-Italia (ore 21.05 in diretta tv su Rai 3)

IRLANDA (4-4-2): Kelleher; O'Connor, Masterson, O'Shea, Leahy; Mandroiu, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Parrott, Afolabi. All. Kenny.

ITALIA (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Bastoni, Marchizza, Pellegrini; Locatelli, Tonali, Carraro; Kean, Cutrone (Pinamonti), Scamacca. All. Nicolato.

Arbitro: Stegemann (Germania).