Mancato l'accesso a Euro 2024, la Repubblica d'Irlanda cambia il commissario tecnico. Addio a Stephen Kenny, che ha lasciato l'incarico con il contratto in scadenza. Nella nota diramata dai canali federali irlandesi si legge: "Il board e tutta la FAI ringraziano sinceramente Stephen e il suo staff per il duro lavoro, la professionalità e per essersi spesi appieno per il team, per i tifosi, per il calcio del paese. Auguriamo ogni successo per il futuro". Sono vari i profili in aria di prenderne il posto, tra questi si segnalano Roy Keane e "Big" Sam Allardyce, ma anche Neil Lennon, ex tecnico del Celtic.