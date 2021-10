Cornice della manovra di bilancio 2022. Ci sono 23 miliardi da utilizzare, otto vanno ad un taglio sacrosanto e doveroso dell'Irpef, soprattutto per i contribuenti con redditi da 28 mila a 55 mila euro lordi annui che sopportano aliquota del 38 per cento. Un taglio mano santa. Così come doveroso e opportuno il taglio prospettato della possibilità di andare in pensione a 62 anni (Quota 100). Dal prossimo anno, robuste eccezioni a parte, pensione a 64 anni (quota 102) e poi dal 2023 pensione a 65 anni (quota 104), ricordandosi che la legge Fornero dice da tempo pensione a 67 anni. Taglio mano santa perché la pensione a 62 anni e soprattutto il restarci in pensione per un quarto di secolo non sono un diritto rimandato ma un privilegio conquistato. A scapito di altri, perché nessun sistema è sostenibile se lavori e versi contributi per 35/40 anni e prendi assegno pensionistico per 20/25 anni. Prima o poi si sballa. Manca però il terzo taglio utile e giusto. Il Reddito di Cittadinanza la cornice di bilancio non lo taglia anzi lo premia di un miliardo in più. Reddito di Cittadinanza che così come oggi è risulta dannoso oltre che mal distribuito. Aiuta, incoraggia e fa preferire il lavoro nero (600 da nero più 700 da reddito fanno 1.300 euro, la paga iniziale di un lavoro regolare e fisso). Troppo per i single, poco per le famiglie numerose, troppo che va al Sud, poco che arriva al Nord. Troppo permeabile alle truffe e infine, quel che è peggio, del tutto sganciato dalla ricerca lavoro e formazione al lavoro. Un taglio al Reddito di Cittadinanza sarebbe stato (come quelli ad Irpef e pensioni a 62 anni, "taglio buono". Abbiamo scoperto il "debito buono" oltre a quello cattivo, è ora di riconoscere ai "tagli buoni" la loro qualità.Centosessanta miliardi sono un sacco di soldi, quelli ad esempio con cui In Italia nell'anno in corso sono stati pagati e finanziati ristori e prestiti alle aziende, Cassa Integrazione ai lavoratori, rinvio dei pagamenti fiscali, spese sanitarie...E ne resta ancora per pagare pensioni anticipate e redditi di cittadinanza. Chi li ha dati questi miliardi all'Italia comprando i titoli di debito italiano e comprandoli senza interessi da pagare sul debito? Lo ha fatto e lo sta facendo la Bce. Non continuerà a farlo in eterno, quei miliardi sono anche soldi dei contribuenti europei. Utilizzarli e investirli sull'Italia è stata scelta politica della Ue ed economica della Bce. Non un regalo a perdere all'Italia ma una scommessa sull'Italia. Da non confondere però, come da noi molti fanno, con un gigantesco...reddito di cittadinanza europeo.Appassionante avventura politico-diplomatica da seguire con apprensione: saranno in Svezia, ce l'avranno fatta a passare la frontiera? Le autorità del paese scandinavo avranno accolto la richiesta d'asilo oppure esitano di fronte alle conseguenze internazionali e interne di accogliere i profughi, anzi i perseguitati? Un consigliere comunale e una parlamentare di un paese oppresso da una feroce dittatura sono stati costretti a lasciare il loro rifugio (una modesta sede di Consiglio Regionale con pure il bar interno chiuso) e nel silenzio della repressione (interrotto solo da un paio di centinaia di collegamenti, dichiarazioni, interviste) vagano alla ricerca di un asilo. Barillari e Cunial, la Svezia che ha detto? Pare che per i due si stia pensando davvero all'asilo, quello infantile.E' da marzo 2020 che negli Usa per semplice turismo non era possibile andare. Dall'otto di novembre gli Usa riaprono le frontiere ai viaggiatori. Se vaccinati ovviamente e, se via aereo, previo tampone. Volendo, si può andare a fare Natale a New York e, anche se non ci si va, fa bene sapere che si può.Pare che una mangiata di gruppo con piatto forte il ghiro bollito o al sugo o arrosto abbia tra gli amici e colleghi di 'ndrangheta l'effetto e la funzione del fumare tra loro il calumet della pace. E che, quanto a fumare, i banchetti di 'ndrangheta non si facciano mancare niente: nell'ultimo store di 'ndrangheta trovato in Calabria 730 piante di marijuana oltre a 235 ghiri congelati. Devozione a santi e madonne paganizzati e iscritti d'ufficio a ruolo di patroni di boss e famiglie, convivi con cibo rituale però chilometro zero, un po' di canne per aperitivo e digestivo...quando si dice una cultura poliedrica.