L'arbitraggio dinel corso di Juventus-Inter, gara vinta per 1-0 con gol su rigore di, non è andato giù ai tifosi che sui social si stanno scatenando a colpi di post, tweet e meme. Una rabbia che però non vede contrapposti i tifosi nerazzurri, anche loro arrabbiati con Irrati per alcune decisioni.e che poi ha portato al gol partita, che però non doveva essere ribattuto dato chedopo la parata di Szczesny sul primo rigore di Calhanoglu era da convalidare.