. L'attaccante spagnolo si è aggregato ieri ai suoi compagni dell', svolgendo del lavoro leggero in palestra, mentre da oggi è a tutti gli effetti agli ordini di Diego Simeone, nonostante il suo futuro sia tuttora da scrivere e da qui al prossimo 1° settembre le possibilità che possa cambiare maglia restano molto alte., desideroso di fare ritorno in Italia dopo la doppia esperienza in bianconero (dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022), ma al contempo non può considerarsi sfumata la pista che conduce al campionato saudita.dopo che i rappresentanti di Morata hanno avuto modo negli ultimi giorni di riproporre il loro assistito ai club che in Serie A sono alla ricerca di un attaccante esperto, dal rendimento costante e capace di giocare bene con la squadra., sotto contratto con l'Atletico Madrid fino a giugno 2026,, società dell'Arabia Saudita con disponibilità economica evidentemente superiore (per non dire illimitata), che anche nelle ultime ore ha rilanciato il proprio interesse per Morata.- Alla rivista Arriyadiyah,, dirigente dell'Al-Shabab: "". Una presa di posizione piuttosto forte, che potrebbe cambiare i piani delle formazioni italiane sulle tracce dell'attaccante spagnolo, in particolare quelli di Inter e Roma, maggiormente bisognose di mettere a disposizione di Inzaghi e Mourinho un nuovo numero 9 in tempi rapidi, mentre, la cui cessione al Paris Saint-Germain si rende necessaria per esigenze di bilancio. Quello dell'Al-Shabab non è comunque l'unico contatto avuto dall'Arabia Saudita con Morata, cercato nelle scorse settimane dall'Al-Hilal prima e poi dall'Al-Ettifaq, squadra guidata dall'ex leggenda del Liverpool Steven Gerrard. Ipotesi sulle quali il giocatore (che percepisce un ingaggio di 6,5 milioni di euro a stagione, ma che per la Serie A potrebbe scendere a 5, ndr) ha sin qui traccheggiato, ma- oltre alle prospettive di guadagno nettamente superiori nel nuovo El Dorado del calcio mondiale -