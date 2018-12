Isco non lascia il Real Madrid a gennaio, parola dello stesso centrocampista che a Deportes Cuatro spiega: "Non me ne vado per nulla al mondo, sono molto felice qui. Chiaro che voglio continuare al Real per continuare a vincere titoli. Felice di vivere un altro anno al Real? Sempre...". Sulle tracce dello spagnolo ci sono Manchester City e Juventus.