Isco: brutto infortunio, cosa rischia

Isco Alarcòn dopo anni molto complessi è tornato a brillare al Betis. Un giocatore che nei suoi momenti migliori ha incantato con la maglia del Real Madrid, con cui ha vinto anche 5 Champions League. Per via di problemi fisici si è dovuto rimettere in gioco dopo aver lasciato i Blancos da svincolato. Quest’anno al Betis sta facendo vedere lampi di tutta la sua classe . Infatti fin qui in 22 presenze in campionato ha segnato 6 reti e fornito 3 assist. Come riporta AS, però il suo ultimo infortunio esaurisce quasi del tutto le possibilità di vederlo al prossimo Europeo quest’estate.



I DETTAGLI - Non è un segreto che l’obiettivo dichiarato del calciatore sia quello di tornare tra i convocati delle Furie Rosse. Ma l’ultimo infortunio gli farà saltare nella migliore delle ipotesi un mese e mezzo, due mesi visto anche il coinvolgimento del tendine. Questo potrebbe essere un gran problema visto che si interrompe questo periodo in cui stava tornando vicino ai suoi livelli. Oltre al fatto che il ct De la Fuente è abbastanza riluttante nell’inserire troppi “veterani” nella rosa della nazionale. Il ct si è divertito a qualificarsi brillantemente al prossimo Europeo e a vincere la Nations League nel giugno scorso. Il calciatore spagnolo, ex Real, figurava comunque nella lista del selezionatore, ma quest’ultimo infortunio sembra rovinare il sogno di tornare in nazionale.