Il futuro di Isco è vicino a schiarirsi. Svincolato dal Siviglia per scarso impegno dopo l'addio di Lopetegui e l'arrivo di Sampaoli, ora secondo la stampa spagnola è vicino a una firma con il Betis Siviglia con Roma e Juventus, club interessati in Serie A, che non hanno affondato il colpo per lui.