C'è un punto interrogativo enorme in casa Real Madrid, dal quale dipende il destino di tante colonne del leggendario ciclo di successi degli ultimi anni: resterà Santiago Solari in panchina? Se così fosse, ad andarsene sarà Isco. Con la Juve che aspetta il momento giusto per fare la sua mossa e lanciare la sfida al Manchester City. E chissà che non sia proprio l'uomo in panchina a fare la differenza, con Zinedine Zidane prima scelta bianconera nel caso in cui l'assalto del Real Madrid per Max Allegri dovesse andare a buon fine.