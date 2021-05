Mourinho rivoluziona il mercato della Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono il trequartista spagnolo Isco del Real Madrid e il centrocampista portoghese Renato Sanches del Lille.



In mezzo al campo occhio però anche a Sabitzer del Lipsia e a Hojbjerg del Tottenham, così come per l’attacco sono seguiti Carlos Vinicius del Benfica ed El Ghazi dell’Aston Villa. In difesa piacciono Dier del Tottenham e Akè del Manchester City, così come per i terzini destri sono seguiti Semedo del Wolverhampton e Pereira del Leicester.



In porta (oltre a Musso, Gollini e Silvestri) si fa il nome di De Gea, finito in panchina al Manchester United. Senza trascurare usati sicuri come Mata e Matic, entrambi alle dipendenze del portoghese allo United. Sogni ulteriori? Icardi, non molto amato dal Paris Saint-Germain, Belotti del Torino e Trincao del Barcellona.