Isco fa parte della lista dei "grandi scontenti" del calcio europeo, quelli pronti a cambiare squadra a fine stagione. Il trequartista è ai margini del progetto Real Madrid e su di lui si sta muovendo la Juventus. Secondo Il Corriere della Sera, in cambio il club di Florentino Pérez vorrebbe Alex Sandro. Ma anche Inter e Napoli hanno chiesto Isco. Il nazionale spagnolo potrebbe anche finire in nerazzurro in un’eventuale trattativa con Icardi, mentre dalle parti del San Paolo è Ancelotti a premere per averlo.