Nove stagioni, molto giocate da protagonista, al Real Madrid con 51 gol in 351 partite hanno segnato la carriera di Isco che ora cerca una nuova avventura per ritrovare quelle motivazioni svanite negli ultimi mesi al Siviglia. Il 31enne fantasista spagnolo è stato scaricato dall'Union Berlino dopo aver già superato le visite mediche e ora è alla ricerca di una squadra a parametro zero.Come raccontato nei giorni scorsi dalla nostra redazione,Al momento il club giallorosso non ha ancora preso una decisione e sta valutando pro e contro dell’eventuale operazione.