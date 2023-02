In Germania si continua a discutere della trattativa tra Isco e l'Union Berlino, saltata dopo che il giocatore aveva già effettuato le visite mediche in città. Secondo quanto riportato dalla Bild, l'agenzia Gestifute ha ricevuto lunedì la bozza di contratto ed è stata informata che il giocatore non sarebbe stato inserito nella lista per l'Europa League. Lo stesso calciatore ha ricevuto queste informazioni durante la visita medica e l'accordo è saltato.