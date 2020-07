Scopri come partecipare al Master SBS

Se vuoi fare dello sport il tuo lavoro non puoi perderti questa occasione: il Master SBS, grazie all, assegnadel valore di, per frequentare la XVI edizione in partenza a ottobre.Le borse, intitolate a Cino Marchese, manager sportivo scomparso lo scorso anno, saranno assegnate ache abbiano vestito almeno una volta la maglia azzurra. Il valore della formazione e della crescita professionale al di fuori del campo di gioco sono alla base di questa iniziativa.Proprio in questi giorni si tengono le selezioni per la XVI edizione del Master SBS Tutte le persone che faranno l’application online saranno contattate e invitate a sostenere i colloqui. La modalità prescelta per le selezioni è quella online ed ogni colloquio è strutturato in 3 momenti:, gestito da UMANA;, gestito da Wall Street Institute;, gestito dallo Staff di Ca’ Foscari.Ecco le date salienti per il Master SBS 2020-2021:– dal 20 luglio,– 31 luglio,– 4 agosto,– 5 agosto,– entro il 7 agosto,Per informazioni puoi contattare:(Challenge School, Venezia)– ufficio: 041 2346853– mail: mastersbs@unive.it(Verde Sport, Treviso)– ufficio: 0422 324313– whatsapp: 335 7485505– mail: info@mastersbs.itIl Master Universitario di I Livello in Strategie per il Business dello Sport (SBS), dal 2005 mira a formare giovani manager da inserire nelle aree commerciale, marketing, comunicazione, eventi, ufficio stampa delle società sportive, aziende dello sport, leghe e federazioni, agenzie di comunicazione e gestione di atleti, organizzatori di eventi e gestori di impianti, ecc.