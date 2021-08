Intervistato da Fla TV, l'ex giocatore di Udinese, Juve e Cagliari Mauricio Isla ha parlato in questi termini del futuro di Arturo Vidal: "Molte volte ho parlato con Arturo, che ha vissuto un periodo molto difficile. Non ha giocato la Coppa America al 100% come la gioca sempre. Il suo sogno è di giocare nel Flamengo. Adesso è tornato all’Inter, però il suo sogno rimane quello di giocare con il Flamengo. Gli ho già regalato una mia maglia del Flamengo e quella di Rafinha: nel ritiro in hotel in Coppa America, abbiamo guardato insieme la gara del Flamengo".



Recentemente rientrato dalle vacanze successive alla Coppa America, Vidal si è messo a disposizione dell'Inter per iniziare la preparazione, pur non rientrando nei piani della società a causa dell'alto ingaggio percepito. Al momento, i sondaggi del club brasiliano, così come quelli di Olympique Marsiglia e dei messicani del Club America, non si sono concretizzati in nulla (nonostante la disponibilità dell'Inter a liberarlo a costo zero) e dunque il calciatore cileno resta per ora agli ordini di Simone Inzaghi per provare a conquistarsi un'altra chance in nerazzurro.