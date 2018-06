Il Geyser Sound torna ad animare gli stadi: dopo il capolavoro compiuto agli Europei del 2016, chiusi ai quarti di finale contro la Francia, l'Islanda ha centrato la storica qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Una partecipazione già da record per due motivi: la prima alla fase finale di un Mondiale per l'Islanda, poi anche perché la nazionale islandese rappresenterà il Paese meno abitato nella storia della Coppa del Mondo, battendo il precedente primato conseguito da Trinidad e Tobago nel 2006.



PERCORSO - Cammino difficile nel gruppo I per la squadra del ct Heimir Hallgrimsson, ma la formazione islandese è riuscita nell'impresa: 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, 22 punti che hanno permesso agli Strakarnir okkar ("I nostri ragazzi") di chiudere il girone al primo posto, mettendosi alle spalle avversari ben più quotati come la talentuosa Croazia, seconda e ai playoff, o l'Ucraina e la Turchia, eliminate. Non ha realizzato molte reti (16), ma ha garantito solidità in fase difensiva (solo 7 gol concessi).



STELLE - Anche con qualche conoscenza del calcio italiano, il 'friulano' Hallfredsson e l'ex Pescara e Sampdoria Bjarnason, l'Islanda vanta un gruppo mediamente giovane guidato dai leader Gunnarson e Johann Berg Gudmundsson. Il faro tecnico della squadra però è Gylfi Sigurdsson: stella indiscussa, capocannoniere ai gironi con 4 gol, il trequartista dell'Everton è il catalizzatore del gioco, finalizzato davanti da Finnbogason. Attenzione poi alla sorpresa, la punta classe '97 del PSV Albert Gudmundsson.



GIRONE - Girone di ferro per l'Islanda in Russia, con un battesimo di fuoco: all'esordio, il 16 giugno, di fronte l'Argentina di Messi, favorita del gruppo D e anche tra le principali candidate per la vittoria finale. La corsa al secondo posto per accedere agli ottavi di finale sarà estremamente complicata: dopo averla superata ai gironi, l'Islanda ritroverà nuovamente la Croazia (scontro diretto l'ultima giornata, 26 giugno) e dovrà vedersela con la Nigeria, squadra da non sottovalutare e capace di giocare un tiro mancino alle rivali.



