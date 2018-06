Heimir Hallgrimsson, ct dell'Islanda, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro la Nigeria: "Non pensavo di arrivare qui e non perdere nemmeno una partita, anche se è sempre dura mandare giù il boccone amaro. Però siamo ancora in corsa per qualificarci agli ottavi di finale. Ora bisogna vincere contro la Croazia: più facile a dirsi che a farsi. Con loro abbiamo già giocato ben quattro volte negli ultimi quattro anni: siamo come una coppia sposata che cerca di divorziare ma che poi torna ad incontrarsi (sorride, ndr). Loro stanno disputando un gran Mondiale, ma gli siamo arrivati davanti nelle qualificazioni, li abbiamo già sconfitti e per questo siamo fiduciosi".