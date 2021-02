Isola dei Famosi 2021: nel cast anche Paul Gascoigne



Tra i concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi potrebbe esserci anche l'ex calciatore inglese Paul Gascoigne: a riportare l'indiscrezione è Tv Blog, che dà per certa la presenza dell'ex Lazio. Al momento non è arrivata nessuna conferma, né da parte della produzione del programma né dal presunto naufrago.



GLI APPUNTAMENTI - Il programma tv tornerà su Canale 5, dopo un anno di pausa, lunedì 8 marzo, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip prevista per il 1 marzo. Ilary Blasi dovrà condurre un doppio appuntamento, dato che la trasmissione andrà infatti in onda sia il lunedì sia il giovedì.