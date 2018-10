Doveva essere la sua partita e così non è stato. Higuain, fin qui vero trascinatore del Milan, ha steccato la partita più importante, quella più sentita dai tifosi che in lui riponevano grandi speranze. Il Pipita ha trascorso gran parte della partita a rincorrere Skriniar e de Vrij, un canovaccio che gli ha procurato un forte senso di frustrazione come gli era già accaduto alla prima giornata contro il Napoli.Il Milan non ha giocato una bella partita, specie dal punto di vista tecnico.. Calhanoglu non ha mai cercato la profondità, Suso è andato a sbattere contro il muro Asamoah.. In questo modo, Gonzalo Higuain è rimasto troppo isolato in attacco e ha ricevuto pochi palloni giocabili.. L'argentino si è innervosito subito, ha perso quella cattiveria agonistica e mentalità vincente che ne avevano contraddistinto le altre sette partite disputate con la casacca rossonera. Lui che aveva deciso più di un derby in passato, sia a Torino che a Madrid.Un piccolo limite per un campione comunque straordinario.