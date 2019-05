Przed Wami Adil Aouchiche z PSG i jego przepiękny gol z wtorkowego meczu UEFA Youth League z Napoli. Ten sam chłopak w zeszłym tygodniu otworzył wynik w meczu U17 Polska - Francja w Ząbkach. Polecam, cudo. pic.twitter.com/qocbcqvBO7 — Mateusz Sokołowski (@mateosokolowski) 8 novembre 2018

e, in vista del quarto di finale contro la Repubblica Ceca che può spalancare le porte delle semifinali e del Mondiale di categoria del prossimo autunno, il nome diè di quelli da segnare in rosso in prospettiva futura. Ildella Francia sta confermando tutto ciò che di positivo ha mostrato anche con la maglia del Paris Saint Germain, nel quale è uno degli elementi di spicco della formazione Under 19 allenata da Thiago Motta.- Un riferimento niente male l'ex centrocampista di Barcellona, Genoa e Inter per la crescita del ragazzo di origini algerine, che dall'età di 11 anni milita nelle giovanili del club della capitale e che,(e con i dovuti paragoni). Come il calciatore italiano, Aouchichee utilizzato pure come regista nella variante del 4-2-3-1. Bravo nell'impostare il gioco tanto sul breve che sul lungo, spicca per dinamismo e capacità di inserimento, oltre che per un calcio piuttosto preciso, anche dalla distanza e anche sui piazzati.- Doti che sono emerse chiaramente nelle prime tre partite dell'Europeo disputate da Aouchiche, autore di una tripletta contro la Svezia e di altri due gol contro Inghilterra e Olanda, due delle principali candidate alla vittoria del torneo. La conferma della capacità del ragazzo di tenere botta anche nei contesti più competitivi, con lache ha rappresentato un'ottima palestra. E che gli ha consentito di acquisire quella visibilità internazionale che può riscrivere il suo futuro;