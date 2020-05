E' un vero e proprio caso in Israele la morte, in circostanze ancora da chiarire dell'ambasciatore cinese Du Wei. 57 anni, arrivato in Israele a marzo dopo l'incarico svolto in Cina, il diplomatico di Pechino è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Herzliya, città a nord di Tel Aviv.



La polizia ha avviato immediatamente un'indagine per chiarire la dinamica della morte di Du Wei, che era arrivato in Israele proprio nel momento di massima esplosione dell'emergenza coronavirus.