Israele potrebbe giocare la Coppa America: accordo con la CONMEBOL

entra a far parte della. L’organismo calcistico sudamericano ha annunciato di aver stipulato l’accordo nella giornata di ieri con la IFA, la Federcalcio israeliana. L’intesa prevede la partecipazione della nazionale maggiore alle prossime edizioni della Coppa America. La Federazione israeliana al momento non pare intenzionata a lasciare la UEFA, al contrario di quanto fatto dall’Australia, passata dalla confederazione oceanica a quella asiatica.Moshe Zuares, presidente della Federcalcio israeliana, ha dichiarato a The Athletic: “Questo è un momento storico particolarmente emozionante, una svolta internazionale per la nostra Federazione. Spero davvero che la nazionale israeliana faccia parte dei tornei più importanti organizzati dalla CONMEBOL, compresa anche la Copa America”.

Al momento non c’è nessun riscontro ufficiale da parte della FIFA e della UEFA. La prossima Coppa America è in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. Eliminata da Euro 2024 dopo la sconfitta negli spareggi contro l’Islanda, Israele potrebbe dunque partecipare all’imminente edizione.In passato, il Giappone ha già partecipato due volte alla Coppa America, mentre una volta è toccato al Qatar. Australia e Cina, invece, hanno rifiutato l’invito della confederazione sudamericana per motivi organizzativi.