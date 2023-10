Mi manca la Lazio. Vengo tutti gli anni a Roma per vedere qualche partita. Ho fatto spesso tante trasferte e se la situazione si calma tra due mesi sto a Madrid.

È soprattutto nei momenti più tragici che ci si appiglia ai ricordi felici per andare avanti. Lo dimostra un giovane soldato dell'esercito israeliano, nato in Italia ma trasferitosi in Israele quando aveva 12 anni. Si chiama Mayer Soliani. Si è arruolato un anno e mezzo fa e oggi si ritrova a combattere contro i terroristi di Hamas. Raggiunto dai microfoni della Rai, non ha esitato a rispondere con disarmante spontaneità alla domanda su cosa gli mancasse di più della sua normale vita di prima:

La gara di Champions League contro l'Atletico Madrid è in calendario il 13 dicembre. La speranza è che il conflitto in Palestina possa davvero concludersi ben prima e far tornare tutto alla normalità.