Istanbul Basaksehir-Roma 0-3 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 29′ Veretout (rig.), 41′ Kluivert, 46′ Dzeko

Assist: 41' Pellegrini, 46' Dzeko

Ammoniti: 29′ Mehmet Topal, 35′ Diawara, 48′ Buruk



Istanbul Basaksehir (4-3-3): Mert; Ponck, Skrtel (52′ Ozcan), Epureanu (45′ Robinho), Clichy; Azubuike, Mehmet Topal, Kahveci; Visca, Crivelli, Gulbrandsen (16′ Behich). All.: Okan Buruk.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (53′ Spinazzola); Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini (71′ Under), Kluivert; Dzeko (71′ Mkhitaryan)

All.: Fonseca



Arbitro: Hategan (Rom)