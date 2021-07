per Tokyo



Meo ha deciso il roster che si raduna a Roma il 12/07 prima di partire per il Giappone.



Terminati gli impegni NBA, si unisce @gallinari8888. Lascia il gruppo @AwuduAbass, che non possiamo non ringraziare per quanto fatto fino al Preolimpico. #Tokyo2020 pic.twitter.com/c160sNSwou