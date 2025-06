Italia a Gattuso, ecco dove possono andare Cannavaro e De Rossi: spunta la Sampdoria

L'Italia ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale al posto di Luciano Spalletti. L'ex allenatore di Milan e Napoli ha battuto la concorrenza dei suoi ex compagni di squadra in azzurro Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, che ora possono ripartire da altri club.



CANNAVARO - Reduce dall'esperienza in Croazia sulla panchina della Dinamo Zagabria, l'ex difensore di Juventus e Inter ha ricevuto un'offerta per allenatore il CSKA Mosca in Russia.



DE ROSSI - Per l'ex romanista si è chiusa pure la strada che avrebbe potuto portare al Parma, che ha scelto il giovane spagnolo Carlos Cuesta come erede di Cristian Chivu, passato sulla panchina dell'Inter al posto di Simone Inzaghi emigrato in Arabia Saudita all'Al-Hilal. Così resta in piedi l'ipotesi Cremonese (neopromossa in Serie A), che per il dopo Stroppa valuta anche Davide Nicola andato via dal Cagliari e rimpiazzato dalla promozione di Fabio Pisacane. Una soluzione alternativa per De Rossi potrebbe portare alla Sampdoria in Serie B, in caso di salvezza ai playout contro la Salernitana.