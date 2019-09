Il difensore dell'Italia e della Lazio Francesco Acerbi parla a Rai Sport dopo il successo degli Azzurri sulla Finlandia: "È stata una partita complicata su un campo difficile, loro sono una squadra fisica, noi cercavamo di vincere. Giocato al posto di Romagnoli? Io mi faccio sempre trovare pronto, poi decide il mister se mettermi o meno. Io cerco di fare il possibile quando mi chiamano in causa, sia con la Lazio che in Nazionale. Preoccupati al pareggio della Finlandia? No, anzi: con i palleggiatori e i giocatori che abbiamo il gol sarebbe arrivato, abbiamo reagito bene e la vittoria è meritata. In cosa migliorare? Siamo tanti giovani, siamo stati ingenui a volte ma non siamo tutti i giorni qua. Oggi abbiamo fatto qualcosa di importante".