Il difensore dell'Italia Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro la Polonia: "Un ottimo risultato. E' mancato solo il gol anche se è un campo brutto per le nostre qualità. Abbiamo interpretato bene la partita, ci è mancato solo il gol".



Avete limitato Lewandowski.

"Lewandowski è un grandissimo attaccante, abbiamo fatto un'ottima partita".



Com'era il campo?

"Rimbalzava male il pallone, abbiamo cercato di fare il possibile per giocare come sappiamo".



Con l'Olanda per vincere e consolidare il primo posto?

"Speriamo perchè un'ottima squadra e quando abbiamo vinto 1-0 abbiamo fatto un'ottima partita e dobbiamo ripeterla".