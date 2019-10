Francesco Acerbi, difensore dell'Italia, parla a Rai Sport dopo la vittoria sulla Grecia: "Siamo qualificati con tre turni d'anticipo e questo è bellissimo. Non ci sono parole, bravi tutti, c'è solo da fare i complimenti a questo gruppo. Venire a Roma, giocare nel tuo stadio è un'emozione inspiegabile. Ci siamo tolti anche un peso. Sono tante cose messe insieme. Sono veramente contento ma dobbiamo continuare così".



I DISEGNI DEI BAMBINI - "Li ho visti prima di fare riscaldamento. Sono bellissimi, ti danno una grande forza. Sono sempre con noi, tifano per noi e questo non fa che darti una grande carica".