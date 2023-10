Al termine della partita valevole per la qualificazione a Euro 2024 persa per 3-1 contro l'Inghilterra, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky.



LE PAROLE - "Il primo tempo è stato buono, contro quest’Inghilterra palleggiando arrivavamo abbastanza facilmente nella loro area. Dovevamo provare a vincere e fare qualcosa di più perché c’era la possibilità. Loro sono più giovani e hanno grandi campioni, ma nella ripresa hanno dimostrato grande umiltà difendendosi molto bene, mentre noi non l’abbiamo fatto. Non dovevamo abbassare la guardia, ma nella ripresa non ne avevamo più, forse anche nella testa. Dopo non aver partecipato agli ultimi due Mondiali dobbiamo assolutamente passare e andare all’Europeo, non è possibile non andarci e non ci voglio neanche pensarci. Dobbiamo vincere contro Macedonia e Ucraina"