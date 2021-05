. Il difensore dellae dellaparla a Sky Sport in vista dei prossimi Europei: "Nel nostro girone ci sono squadre toste, tutti vogliono giocare dei grandi Europei e sono nazionali temibili: Turchia e Svizzera ma anche il Galles hanno grandi giocatori, il girone sarà equilibrato ma sappiamo la nostra forza, fatta dal gruppo. Sappiamo cosa dobbiamo fare e vogliamo andare più avanti possibile".- "Abbiamo proprio voglia di andare in Nazionale e stare insieme. Grande merito va dato a mister Mancini e allo staff che ci hanno fatto capire l'importanza di stare bene. Tutto questo ha fatto sì che ognuno arrivi in Nazionale con la massima felicità: siamo una famiglia e vogliamo stare insieme".- "Mancini ci chiede di giocare semplice e con le nostre qualità, dando tutto quello che abbiamo. Poi siamo noi a fare quel che ci viene meglio, ci lascia piena libertà, soprattutto ai giocatori di livello che hanno tanta qualità: questa è la cosa fondamentale che ha acquisito questa Nazionale. Sono convinto che faremo bene, non vediamo l'ora di andare agli Europei e ci meritiamo di farli alla grandissima".- "Grande rapporto? Sì, d'amore (ride, ndr). Sta dimostrando di essere un grandissimo attaccante, segna tanti gol e ci aspettiamo sempre molto da lui. E' anche una grandissima persona e anche lui non vede l'ora di fare gli Europei come si deve: arriverà molto bene a questo appuntamento".- "Puntiamo al massimo perché siamo forti, poi c'è il gruppo che fa la differenza: puntiamo a vincerlo. Poi ci sono Belgio, Francia e Inghilterra che sono molto forti: in tanti possono vincere gli Europei, ma ci siamo anche noi".- "Cosa proveremo? Grande emozione e adrenalina, oltre alla voglia di giocare e arrivare il più lontano possibile: abbiamo tanto entusiasmo, dipende da noi, daremo tutto".