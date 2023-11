Prima di Ucraina-Italia, ultima gara per l'accesso a Euro 2024, Francesco Acerbi ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole.



COME UNA FINALE - "Questa è come se fosse una finale, non andare all'Europeo sarebbe un fallimento totale. Affrontiamo una squadra che farà di tutto per giocarsela, ma noi abbiamo le qualità per fargli male. L'atteggiamento e la forza mentale dovranno essere altissimi. Giocare a tre o a quattro cambia veramente poco, dobbiamo tutti difendere di squadra e aiutarci. Quando attacchiamo poi attacchiamo tutti insieme, dobbiamo rimanere sempre compatti. Stasera dobbiamo essere tutti uniti. Spero, ma sono sicuro, che i ragazzi capiscano l'importanza della partita, è troppo fondamentale. L'atteggiamento deve essere da squadra matura".