Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale italiana, si conferma un grande uomo, oltre che un fantastico difensore. La sua maglia per la presenza numero 100 in Nazionale verrà messa all'asta, per la ricerca contro il cancro. Lo riporta il sito della Federcalcio italiana, tramite un comunicato:



"La maglia della 100ª presenza in Azzurro di Giorgio Chiellini, autografata dal capitano della Nazionale in occasione della gara con il Portogallo disputata sabato scorso allo stadio ‘Meazza’ di Milano, è all’asta sulla piattaforma Charity Stars.



Il ricavato dell’asta sarà devoluto all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) nell’ambito della campagna nazionale ‘I Giorni della Ricerca 2018’. Anche quest’anno la FIGC ha rinnovato il suo sostegno all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, partecipando alla settimana di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della ricerca scientifica contro il cancro".