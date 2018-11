Il giocatore della Nazionale Italiana Vincenzo Grifo ha parlato ai nostri microfoni dal ritiro di Coverciano: "Ho scoperto di essere stato chiamato tramite Evani - che mi aveva allenato nelle selezioni giovanili - ed era molto felice. Sono tanti anni che aspetto questa chiamata, ora è un sogno. A Friburgo sono andato bene, ho fatto tanti gol e assist. Ci ho creduto sempre, ho sempre detto in Germania che mi sento al 100% italiano. Gioco lì, ma il mio cuore batte per l'Italia. Quando avevo cinque anni ho ricevuto la prima maglia azzurra, nel 2006 abbiamo festeggiato fino alla mattina. A novembre, i tedeschi erano contenti per l'eliminazione: ho detto loro che saremmo tornati, siamo sulla strada giusta. Non si sa mai per un trasferimento in italia, sono felice all'Hoffenheim, gioco anche la Champions League. Il mio idolo è Roberto Baggio".



