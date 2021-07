Conferenza stampa senza giornalisti oggi a Coverciano.(uno è rientrato in Italia, gli altri due sono in quarantena a Londra) l. Le possibilità di un focolaio nel gruppo azzurro sono comunque vicine allo zero: i giocatori hanno completato il ciclo vaccinale e non sono a contatto con i media.L'Italia partirà domani alle 11 per l'Inghilterra, con volo Firenze-Londra Luton. Alle 17.15 è prevista la conferenza stampa, alle 18 l'allenamento presso il The Lodge/Tottenham Hotspur Training Ground. Non a Wembley, il cui manto erboso sarà preservato per la finale.Mancano più di due giorni alla finale, ma in Inghilterra non si parla d'altro. L'ex bomber Gary Lineker, dopo aver criticato Immobile per la scenata contro il Belgio, su twitter questa volta ha lanciato un appello: "Sarebbe maleducato e irrispettoso. Vale la pena ascoltarlo".Il ministro dei trasporti britannico Grant Shapps ha intimato ai tifosi di non provare a recarsi in Inghilterra per la finale di domenica.Per gli altri, per le regole anti Covid, sono richiesti 10 giorni di quarantena. “Chi sta arrivando solo per la partita non sarà ammesso, molti voli charter e voli diretti sono già stati cancellati” ha detto a Times Radio.