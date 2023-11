Allarme infortuni per l'Italia di Luciano Spalletti che dopo aver perso per infortunio Locatelli, Meret e Bastoni potrebbe non avere a disposizione per la sfida contro la Macedonia del Nord anche il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario che soffre di un attacco influenzale. Per sicurezza è stato convocato anche il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi che raggiungerà il ritiro in mattinata.



IL COMUNICATO - Nella notte, il portiere Guglielmo Vicario ha accusato un leggero stato febbrile. Pertanto, a scopo cautelativo, è stato convocato il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi che raggiungerà Coverciano nella tarda mattinata.