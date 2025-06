Italia, altra tegola: infortunio per Kean, salta Norvegia e Moldavia

Getty Images

Una nuova brutta notizia per gli Azzurri di Luciano Spalletti, che non potranno contare sul centravanti della Fiorentina in vista dei primi due impegni nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro(venerdì 6 giugno a Oslo) e(lunedì 9 giugno a Reggio Emilia).Kean ha accusato unnell'allenamento di ieri, che costringe il classe 2000 a lasciare il ritiro della Nazionale.- "Kean lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante, indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri, è rientrato al club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso".

#Kean lascia il ritiro della #Nazionale



L’attaccante, indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri, è rientrato al club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/SsDRATSZbc — Nazionale Italiana (@Azzurri) June 5, 2025

- In attesa di capire se Kean sarà sostituito o meno in rosa con un altro convocato, Spalletti deve ridisegnare l'Italia in vista del primo impegno con la Norvegia: si va verso la coppia d'attacco composta da, capocannoniere dell'ultima Serie A, e

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui