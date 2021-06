Nuovi guai perche dopo Stefanoe con Marcole cui condizioni sono ancora non perfette, perde un'altra pedina del suo centrocampo. Da Coverciano, infatti, è arrivata la conferma diIl centrocampista della Roma ha infatti subito un risentimento muscolare al muscolo flessore della coscia eper gli Europei e al suo posto è stato preallertato Castrovilli.La Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio. Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, il calciatore resterà comunque nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli.